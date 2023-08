Pagamento delle lampade votive cimiteriali: l’addebito bancario sarà sospeso

Sarà sospeso e ritornerà attivo dopo il rinnovo presso la propria banca l'addebito bancario per il pagamento delle luce votivi dei cimiteri di Rho

Con il passaggio a Gesem occorre modificare i dati per il versamento Il 25 luglio 2023 il Comune di Rho ha deliberato l’assegnazione a Gesem della riscossione del canone per le lampade votive cimiteriali. La società, che già svolge altri servizi sul territorio, intende confermare la possibilità di pagare tramite addebito diretto sul conto corrente.

Per questioni tecniche non sarò possibile effettuare un passaggio diretto

Per questioni meramente tecniche, però, non sarà possibile procedere a un passaggio diretto degli addebiti già attivati con SCR: solo per questo primo anno di gestione Gesem, gli utenti interessati dovranno ripetere la richiesta di attivazione del RID in funzione dei nuovi parametri, effettuando il pagamento del 2023 mediante PagoPA. In sostanza, per quest’anno chi pagava attraverso la banca riceverà un bollettino a domicilio. Effettuato il primo pagamento, si potrà richiedere di nuovo l’addebito diretto con il nuovo iban.

Nel contratto stipulato con Gesem l'amministrazione pagherà solo i costi di stampa delle fatture

Nel contratto stipulato con Gesem l’Amministrazione pagherà solo i costi di stampa delle fatture per i clienti e l’imbustamento per la spedizione pari a 5.500 euro.