Pagamento del Canone unico della Mercatale e Cosap prorogati al 30 giugno

La decisione del Comune

La scadenza originariamente prevista per il 31 marzo è stata prorogata fino al 30 giugno.

Il Comune di Abbiategrasso ha deciso di prorogare fino al 30 giugno il pagamento del Canone unico per l'occupazione del suolo pubblico.

Il pagamento delle tasse per occupazione del suolo pubblico

La legge di bilancio 2022, nell’ambito delle misure agevolative previste a causa della pandemia da COVID-19, ha prorogato le esenzioni relative al pagamento del canone dovuto dalle imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico.

Dal 1 aprile 2022 tali agevolazioni vengono a cessare e, pertanto, in assenza di ulteriori proroghe, da tale data è dovuto il pagamento del Canone Unico per l’occupazione del suolo pubblico da parte degli operatori del mercato.

L'Amministrazione comunale, al fine di agevolare l’emissione degli avvisi di pagamento e nel contempo lasciare un margine utile di pagamento agli operatori del mercato, ha deciso di prorogare la scadenza di pagamento del Canone Unico Mercatale, allargato anche ai pubblici esercizi con Cosap permanente, dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022. Vengono prorogate di conseguenza, per i pagamenti rateizzati, le relative scadenze successive alla prima, con la seguente cadenza: 31/7/2022, e 31/10/2022.