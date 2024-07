Padre single sfrattato con un figlio di 13 anni, il gruppo Sos Fornace in piazza per Gennaro

Aiutare Gennaro a trovare una soluzione allo sfratto esecutivo in programma per la mattinata di martedì. Questo l’obiettivo del gruppo Sos Fornace che ha organizzato un presidio, in programma dalle 8 del mattino davanti all’abitazione di Rho dove attualmente l’uomo, un papà single vive con il figlio di 13 anni.

"Lavoravo come guardia giurata poi mi sono ritrovato senza lavoro"

«Lavoravo come guardia giurata - racconta l’uomo - poi sono rimasto senza lavoro, i soldi hanno iniziato a scarseggiare e mi sono trovato nella condizione di non poter più far fronte alle spese dell’affitto».

Gennaro vive in una casa privata e dopo un iter durato diverso tempo si è arrivati allo sfratto esecutivo previsto per la mattinata di martedì.

«Ero al primo posto per ottenere una casa comunale - racconta l’uomo, seguito dai servizi sociali del Comune - ma quando se n’è liberata una mi sono ritrovato all’ottavo posto, davanti a me una persona che ne aveva più bisogno»

"La situazione di Gennaro non è un caso isolato, è l'emblema di una ampia crisi abitativa che affligge la città"

Un uomo che sta cercando di risolvere i suoi problemi, che ha ripreso da poco a lavorare. Gennaro per chiedere un supporto si è rivolto anche ai responsabili del centro sociale Sos Fornace che si sono schierati al suo fianco.

«Mentre i riflettori sono puntati su Mind e i grandi progetti di sviluppo immobiliare, a pochi passi di distanza, le famiglie rhodensi lottano per arrivare a fine mese. In un contesto dove la politica locale sembra più interessata ai grattacieli che alle persone, chi vive sul territorio rischia di rimanere per strada - affermano da Fornace - La situazione di Gennaro non è un caso isolato, ma è emblematico di una più ampia crisi abitativa che affligge la nostra città».

"La mancanza di politiche abitative sta mettendo in ginocchio molte famiglie"

«La carenza di alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'aumento vertiginoso degli affitti e la mancanza di politiche abitative adeguate stanno mettendo in ginocchio molte famiglie.»

Rappresentanti del gruppo Fornace che oltre a organizzare un presidio hanno istituito anche uno sportello sociale, operativo ogni domenica dalle 18 alle 20 presso la sede del centro sociale Sos Fornace in via Risorgimento 18.

Lo Sportello fornisce assistenza e supporto alle famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza abitativa.