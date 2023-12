Padre Alberto Beretta, fratello di Santa Gianna Beretta Molla (la santa di Magenta) è stato nominato venerabile.

Padre Alberto Beretta, fratello di Santa Gianna, nominato venerabile

La notizia è arrivata nella giornata di ieri, giovedì 14 novembre, quando papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del Decreto sull’eroicità delle virtù del frate cappuccino.

Una bella notizia anche per la comunità pastorale magentina dal momento che la famiglia Beretta è una delle famiglie storiche della Città della Battaglia.

Nato nel 1916, la sua è stata una vita dedicata al prossimo in doppia veste, quella di medico e di padre missionario in Brasile. Ordinato sacerdote nel 1948 dal Cardinale Ildefonso Schuster, l'anno seguente, il 1949, è partito alla volta del paese sudamericano ed in particolare nella comunità di Grajaú dove è rimasto per circa trent'anni dal 1949 fino al 1981.

Nel 1964 invece, ricevendo i voti perpetui, è entrato nell'ordine dei Cappuccini. Ad inizio anni '80 poi, è rientrato in Italia ed in particolare a Bergamo dove è rimasto fino al 2001, anno della sua morte.

Le parole del parroco e del sindaco

Una notizia accolta con grande gioia a Magenta, come spiegato dal prevosto don Giuseppe Marinoni:

"Questa è una notizia che ci riempie di grande gioia - commenta il parroco - Il processo della chiesa è sempre molto lungo e serio, ma attraverso il riconoscimento dell'eroicità della virtù si apre dunque il percorso che potrebbe portare anche alla beatificazione qual'ora dovesse essere riconosciuto un miracolo. Continuo ad essere meravigliato dalla famiglia Beretta perchè questa famiglia ha veramente una radice santa, a partire dai genitori. Una santità innanzitutto laica, del quotidiano, familiare e che nel caso di padre Alberto si è tradotta poi anche in una vocazione religiosa".

Parole alle quali hanno fatto eco anche quelle del sindaco Luca Del Gobbo: