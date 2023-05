Padel: sfide benefiche al Veri sport

Si è aperto oggi , sabato 6 maggio 2023, un torneo di padel benefico per raccogliere fondi da destinare all’associazione Sesamo che da anni si occupa di organizzare una serie di attività rivolte alle persone diversamente abili.

Raccolta fondi benefica

Questo l’obiettivo della seconda edizione del torneo di padel organizzato per oggi dai soci del Lions Club Rho Host. 24 copie, 4 gironi, 6 partite garantite, sono questi in sintesi i numeri della manifestazione che si svolgerà presso il centro Padel Veri Sport di via Terrazzano. Il livello dei partecipanti, con l’app Playtomic è stato fissato da 1,5 a 3,5. Lo scorso anno la manifestazione organizzata dal club rhodense vide salire sul gradino più alto del podio la coppia composta dal duo Anzani e Severgnini, al secondo posto i fratelli Navotti mentre sul terzo gradino del podio la coppia Pancera Angelo Santo.