Pacchi dono dei Lions Rho Fiera per i poveri

I soci del Lions Club Rho Fiera in aiuto della Caritas e delle famiglie in difficoltà che abitano in città

Pacchi dono contenenti generi alimentari

Nei giorni scorsi il presidente del club Renato Volonte, il presidente di zona Umberto Loguercio e il coordinatore del service Angelo Brioschi hanno consegnato alla Caritas cittadina, alla presenza del prevosto Don Gianluigi Frova e di Claudio Massironi 150 pacchi di generi alimentari per le famiglie più bisognose della comunità Rhodense realizzati con la collaborazione del supermercato Eurospin.

Il presidente Volontè: "Un service che ogni anno ci permette di dare un segno della nostra presenza"

« Questo Service, che viene promosso ogni anno oltre a essere una volontà concreta dei soci del club di dare un segno tangibile della loro presenza sul territorio rientra in un Service nazionale del Lions Club International chiamato “aggiungi un posto a tavola” - spiega il presidente Volonte».

Il 3 febbraio una raccolta fondi contro la violenza sulle donne

Aiuti alle famiglie in difficoltà ma anche un progetto per combattere la violenza contro le donne. Il 3 Febbraio è prevista una raccolta fondi a favore dei figli di donne maltrattate attraverso un evento di grande rilevanza e attualità legato al progetto contro la violenza sulle donne che vedrà la presenza di Psicologi e Operatori. Questo evento è aperto a tutti e le prenotazioni possono essere fatte contattando la mail presidente@lionsbollatelegroane.it con il quale collaboriamo conclude il presidente del Lions Club Rho Fiera Renato Volonte