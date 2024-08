Ozzero: nel weekend va in scena la Patronale

Il piccolo Comune di Ozzero, a pochi chilometri da Milano, si sta preparando per vivere la Festa Patronale 2024. Si inizierà oggi, venerdì 30 Agosto 2024, con il concerto tributo ai Queen, per poi concludere lunedì 2 settembre con il tradizionale appuntamento della risottata in strada, passando per la notte bianca di sabato 31 e la novità del concerto di domenica sera! Non mancheranno attività per i più piccoli e durante tutti i 4 giorni di festa sarà attivo il Luna Park e la pesca di beneficenza! Un ricco programma animerà il weekend dei cittadini e dei visitatori che ogni anno giungono dai Comuni limitrofi.

Gli appuntamenti top

Venerdì 30 agosto alle 20 il concerto tributo ai Queen al parco Cereda.

Sabato 31 agosto, dalle 20, “Effetto notte” la notte bianca di Ozzero con tanti eventi, street food, musica dal vivo, bancarelle e pesca di beneficenza all’oratorio.

Domenica 1 settembre una giornata molto intensa. Si arte alla mattina con la gara ciclistica "Gran premio della torre", quinta edizione, tra le vie del paese; alle 15 Circobus tra equilibrismi e giocolerie, alle 21 processione della Madonna della Cintura a seguire il concerto della Orchestra Big Band.

Lunedì 2 settembre alle 19. 30 la tradizionale risottata per le vie del paese con musica dal vivo.

Un fine estate col botto, rima di riprendere la normale attività lavorativa e le attività scolastiche.