Ozzero: “Il semaforo non si spegne: prima la sicurezza”

Il semaforo di Ozzero sulla statale 494 non si tocca, perché prima di tutto viene la sicurezza. Questo il pensiero del primo cittadino Guglielmo Villani.

Raccolta firme per spegnerlo

Il sindaco risponde così alla petizione promossa da Arianna Spissu, segretaria Pd a Vigevano, che ha indetto una raccolta firme per far spegnere il semaforo situato alla località Soria durante le ore di punta, dalle 7 alle 9 nei giorni feriali. Cosa che, a suo parere permetterebbe di diluire il traffico da e verso la città in provincia di Pavia.

Prima la sicurezza

«Nel momento stesso in cui io spengo il semaforo, chi diventa responsabile di quella intersezione se dovesse succedere qualcosa? Io oggi sto soffocando a livello di traffico, sono sott'acqua fino al naso, se tolgo una goccia risolve il problema? Non risolvo il problema e in più quella goccia potrebbe crearne molti di più in termini di sicurezza. Quindi basterebbe un incidente per bloccare la strada un giorno intero, salvo poi che nell'incidente non si faccia male nessuno. Quindi oltre al danno anche la beffa. Io spengo il semaforo adesso perché c’è chi dice che nei quattro mesi in cui il semaforo era stato spento non è successo niente, ma mi chiedo, dobbiamo forse aspettare che succede qualcosa? Purtroppo non possiamo appoggiarci al buon senso delle persone. Sappiamo benissimo che quando quel semaforo era spento le persone andavano a 200 all'ora. Cosa aspettiamo, che qualcuno si faccia veramente male o che scappi il morto?».

Per Guglielmo Villani spegnere il semaforo vorrebbe poi dire spostare il problema più in là, ad Abbiategrasso, dove si creerebbe un nuovo imbuto.

«Tecnicamente non risolve assolutamente nulla, ma sposto il traffico avanti perché se io allargo il collo dell'imbuto, ma poi stringo più avanti, semplicemente il problema lo porto un pochettino più a valle, verso Abbiategrasso».

La Vigevano-Malpensa la soluzione

Più in generale il sindaco di Ozzero reputa l’iniziativa una questione politica. Secondo lui infatti il Partito Democratico cerca un escamotage per non affrontare il vero problema di viabilità, risolvibile solo con il pieno sostegno alla Vigevano-Malpensa.

«Mi sembra una posizione abbastanza equivoca, perché mentre la strada potrebbe essere qualcosa di risolutivo per tutto il territorio qua invece si sta semplicemente cercando di cavalcare il malcontento verso un semaforo che di fatto non risolverebbe la situazione solo per fare un po' la parte dei pendolari insoddisfatti di questa viabilità. Allora battiamoci per una cosa seria, battiamoci per portare a casa tutti insieme questa benedetta strada che veramente risolverebbe il problema di questo territorio, quantomeno in questi punti critici».

Un problema viabilistico complicato da affrontare e risolvere per rendere il traffico più fluido.