Ottolini segretario di zona della Lega

Valeriano Ottolini segretario della Lega Cuggiono-Inveruno-Buscate.

Rinnovo direttivo

Il comitato direttivo della Lega di zona è stato rinnovato questa mattina dal congresso.

Valeriano Ottolini

Scelto come nuovo segretario di zona Valeriano Ottolini, di Buscate, già consigliere comunale di minoranza nel suo Comune.

A darne notizia Luca Mazzeo, esponente della Lega: "Stamattina alle 9 tutti già operativi per rinnovare la segreteria cittadina della Lega di Cuggiono-Inveruno-Buscate. È bello presiedere un congresso con militanti uniti e pronti a lavorare per i propri paesi! Complimenti e in bocca al lupo al nuovo segretario della Lega Valeriano Ottolini e ai componenti del direttivo Silvia Ranzani e Carlo Alberto Colombo e ai militanti Giuliano Ottolini e Maria Teresa Perletti!".