Ottobre in rosa: sabato l'appuntamento ad Arese

In occasione della Giornata Internazionale contro il Tumore al Seno, che si celebra ogni anno il 19 ottobre, il comune di Arese si tinge di rosa partecipando a un'azione collettiva di sensibilizzazione verso una delle patologie tumorali più frequenti nelle donne, azione condivisa e sostenuta dalla Giunta e dall'intero Consiglio comunale.

"La fontana di piazza 11 Settembre sarà illuminata di rosa e abbiamo affisso sulla facciata del Municipio uno striscione che resterà tutto il mese di ottobre per sensibilizzare la popolazione femminile sul tumore al seno e, soprattutto, sull'importanza di fare prevenzione, con controlli regolari. Il primo passo verso la diminuzione di questi casi, che interessano tutte le fasce d'età e sono in crescita anche nelle donne più giovani, è la prevenzione. Una diagnosi precoce consente di fare la differenza, perché significa anticipare la diagnosi e le cure. Proprio per questo motivo, ogni azione per aumentare la consapevolezza è fondamentale" - hanno dichiarato l'Assessora a Welfare e Politiche sociali Raffaella Crocetta e il Sindaco Luca Nuvoli.