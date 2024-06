Il Rotary “Castellanza” per la prima conviviale del mese di giugno, si è raccolto nella sala del ristorante Dinner di Legnano dopo la riunione di Consiglio Congiunto durante la quale l’Incoming Andrea Radice ha condiviso con i consiglieri il suo programma per il nuovo anno rotariano ormai alle porte. Al termine della cena, il socio Stefano Cionini che prende la parola per introdurre l’illustre relatore della serata, Tancredi Alemagna.

Ospite del Rotary l'imprenditore della storica famiglia Alemagna

Alemagna nasce il 3 aprile 1980 a Conegliano, in provincia di Treviso. Nipote di Alberto Alemagna, lo storico “re del panettone”, dopo la laurea in Economia e Commercio alla Bocconi di Milano si trasferisce a Bangkok per seguire un master in Internazionalizzazione d’impresa, dopodiché decide di intraprendere varie esperienze lavorative per mettersi in gioco, migliorare la propria formazione ed accrescere la personale conoscenza nel mondo del lavoro;

Nel 2003 inizia il suo percorso lavorativo nel mondo della finanza presso la società di gestione del risparmio Anima S.p.A.; Nel 2004 accetta la sfida lanciatagli dal Gruppo Artsana Spa gestendo un progetto di riorganizzazione logicista; Nel 2005 vola a New York e per un anno entra a far parte della squadra dello studio legale internazionale DLA Piper Global. Rientra a Milano e viene contattato dalla nota azienda varesina Fly Safe Bag, della quale diviene Export Manager, seguendo un progetto di espansione della società sul mercato estero.

Nel 2007 i geni di famiglia iniziano a farsi sentire con prepotenza e, quindi, decide di fondare con il fratello Alberto T’a Milano.

Un nuovo brand

L’idea dei Fratelli Alemagna, poi rivelatasi vincente, era quella di dare vita ad un brand di alta pasticceria e cioccolato artigianale, con l’obiettivo di rivisitare in chiave contemporanea l’arte di famiglia cominciata oltre un secolo prima dal bisnonno Gioacchino Alemagna, che da garzone di bottega riuscì a costruire un successo rimasto impresso nella storia del dolce italiano.

Tancredi ed Alberto hanno iniziato la loro esperienza nel settore dolciario, con un laboratorio artigianale di 300 mq e 3 dipendenti, che ha visto un primo ampliamento nel 2011 attraverso l’apertura di un nuovo sito produttivo di 1200 metri quadrati.

Resisi fin sa subito conto che il cioccolato scontava una marcata stagionalità, con oltre il 70% del turnover concentrato in 3 mesi l’anno, hanno maturato la convinzione di dover ampliare il business di T’a Milano espandendosi nei settori di catering e banqueting.

Nel 2018, studiando il mercato della grande distribuzione, Tancredi ed Alberto comprendono che il consumatore è sempre più attento alla qualità dei prodotti che acquista e decidono di lanciare un nuovo marchio di cioccolateria premium dedicato alla GDO: CG -Cioccolato Gourmet.

Instaurate le prime relazioni commerciali in questo settore per loro nuovo, le dimensioni del laboratorio produttivo vengono più che decuplicate e i dipendenti assunti arrivano in poco tempo ad oltre le 50 unità.

Il centro produttivo a Cerro Maggiore

Neppure la grande crisi mondiale causata dalla pandemia da Covid-19 ha fermato questi due giovani imprenditori, che ne hanno approfittato per ripensare l’offerta aziendale, innovare e creare prodotti adatti al delivery, tutti realizzati dalla ghost kitchen di Cerro Maggiore.

Successivamente T’a Milano ha compiuto nuove ed importanti evoluzioni nell’offerta gastronomica, applicando tecniche innovative nella produzione di piatti pronti gourmet, venduti a principali operatori 4 e 5 stelle e ad alcune importanti realtà di ristorazione, riscontrando un grande successo (500.000 piatti venduti nel periodo maggio – dicembre 2020 – 700.000 nel corso del 2021).

Oggi T’a Milano si sviluppa attraverso uno stabilimento produttivo di oltre 5000 mq a Cerro Maggiore (MI), con 20 linee di prodotto per oltre 300 referenze tra cioccolateria, pasticceria, prodotti da ricorrenza, piatti pronti e catering, operando nella fascia d’alta gamma e distribuendo i suoi prodotti in oltre 350 punti vendita di prestigio nel mondo.

Tancredi in azienda si occupa dello sviluppo commerciale della linea dolce e salata dedicata al BTB e della creazione di nuove linee di prodotti, ricoprendo il ruolo di direttore generale.

Oggi T’a Milano conta 110 dipendenti, fattura 13 mln di euro ed ha davanti un’importante piano industriale di sviluppo.

Il commento del Rotary Castellanza

"Tancredi Alemagna racconta la sua avventura imprenditoriale e conosciamo un giovane talentuoso, creativo, attivo, sempre alla ricerca di nuove sfide e nuovi traguardi. Non sono imprenditore, ma anche padre di famiglia, Tancredi adora passare il proprio tempo libero con i suoi cari, viaggiando. Ama praticare sport da montagna come sci ed arrampicata, nel tempo libero si dedica alla finanza ed all’arte, ha un grande passione per il golf che condivide con il suo primogenito. Grazie alla sua narrazione entriamo in un mondo di golosità, dolcezza per palati raffinati sempre più esigenti e sofisticati. Un grande sfida che affonda le radici in una storia di famiglia che si mantiene ancora oggi e cercherà nuovi approcci e stimoli anche in futuro. Tancredi Alemagna +ha omaggiato i presenti con un delizioso cadeaux di cioccolatini e un testo illustrato sulla storia del cioccolato".

La serata si conclude con le fotografie di rito, un caloroso applauso al nostro relatore e il grazie di tutto il Club a Stefano Cionini per averci fatto scoprire questa golosa realtà italiana.