Ospite al laboratorio di Arese Elsa Fornero per parlare di pensione

Il Laboratorio di Arese invita la cittadinanza venerdì 14 marzo alle 20.45 presso l’Auditorium Aldo Moro – via Varzi, 13 - Arese - alla serata dedicata a un tema fondamentale per il nostro Paese: le pensioni.

L’Inps lancia l’allarme sulla sostenibilità dei conti nel lungo termine. L’invecchiamento della popolazione, sommato al calo delle nascite e alla riduzione della popolazione in età lavorativa, pesa sul futuro del sistema previdenziale. Come si adegua il sistema pensionistico italiano? Come è strutturato e come si finanzia?

Le domande e le risposte della professoressa Fornero

Il Laboratorio tenterà di dare risposte precise a queste importanti domande grazie all’eccezionale opportunità di avere la relatrice sicuramente più qualificata sul tema: la prof.ssa Elsa Fornero, dalla quale sarà interessante anche capire quale futuro si prospetta per le pensioni nell’Italia che invecchia.