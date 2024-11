L'Ospedale "torna" in città con il secondo evento in programma a Villa Jucker a Legnano venerdì 8 novembre, a partire dalle ore 20.45, con i professionisti dell'ASST Ovest Milanese nell'ambito dell'iniziativa organizzata in collaborazione con Famiglia Legnanese e la Fondazione dei 4 Ospedali.

Ospedale in città a Legnano: si parla di malattie infettive in età infantile

Il tema dell'incontro, aperto alla cittadinanza, sarà "L'importanza della prevenzione delle malattie infettive in età pediatrica e adolescenziale", a cura della dott.ssa Laura Pogliani, Direttore S.C. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Legnano.

Ad introdurre la serata il Dott. Valentino Lembo, Direttore sanitario dell'ASST Ovest Milanese, insieme ai rappresentanti di Famiglia Legnanese e della Fondazione degli Ospedali.