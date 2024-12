Ospedale Fornaroli, intitolato a Vilma Oldani il reparto di trucco oncologico

Grande partecipazione venerdì per l'intitolazione alla professoressa Vilma Oldani del reparto di trucco oncologico dell'ospedale Fornaroli di Magenta. Un degno riconoscimento per l'amata docente dell'Istituto Einaudi, scomparsa lo scorso novembre proprio a seguito di una patologia oncologica.

Presenti alla cerimonia non solo le istituzioni locali, tra cui l'assessore magentino Giampiero Chiodini e il consigliere regionale Silvia Scurati, ma anche i familiari della professoressa Oldani, che hanno avuto l'onore di svelare la targa apposta all'ingresso del reparto. Questo il commento del consigliere Scurati:

"Grazie a tutti gli operatori e a tutti i volontari perché penso che uno spazio come questo sia uno spazio dove poter dare una vicinanza umana e personale. Perché penso che in una fase difficile della malattia essere persone complete ti possa dare la forza per portare avanti un percorso difficile. Abbiamo appena terminato il bilancio di Regione Lombardia, ci sono alcuni progetti che condividiamo con Aicit come quello della radioterapia e penso che tutti insieme, istituzioni e terzo settore, possano collaborare assieme per un progetto positivo come questo".