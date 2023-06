Si è tenuta nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 giugno, all’ospedale Fornaroli di Magenta l'inaugurazione della nuova sala adolescenti del reparto di Pediatria.

Ospedale Fornaroli: inaugurata la nuova sala adolescenti

Un’idea della ex primaria dottoressa Luciana Parola, raccolta dall’associazione Abio Magenta, che l’ha realizzata, donando gli arredi e la decorazione delle pareti, ad opera degli artisti del varesotto Elena Lisa Colombo e Tiziano Colombo, che hanno realizzato un paesaggio che si apre oltre l'immagine di una finestra, dove le mongolfiere volano nel cielo blu.

Al taglio del nastro erano presenti il nuovo primario del reparto, il dottor Stefano Fiocchi, il direttore del Dipartimento di salute mentale di Asst Giorgio Bianconi, il direttore Sanitario Cesare Candela, la direttrice medica Chiara Radice e tutto il personale della Pediatria.

Per l’occasione sono giunti anche la dottoressa Parola, il dottor Giorgio Cerati, ex primario della psichiatria, Giuseppe Genduso, presidente della Fondazione Abio Italia con la presidente di Abio Magenta Ortensia Marazzi e Angelo Gazzaniga della Fondazione dei 4 Ospedali.

L'obiettivo della sala

Con l’occasione tutti i presenti hanno ribadito che il Fornaroli è un’eccellenza come reparto pediatrico, perché esiste un’attenzione particolare ai pazienti adolescenti, che vengono ricoverati in Pediatria e non vagano da un Pronto Soccorso all’altro, prima di essere ricoverati nei reparti adulti, ma ricevono cure mirate, sia da un punto di vista fisico, che psichico e ora, grazie ad Abio, avranno a disposizione anche uno spazio dedicato per attività varie, all’interno del reparto. Lo scopo di questo spazio, dove i ragazzi potranno giocare con giochi da tavolo, fare attività, parlare tra di loro e stare insieme, vuole garantire una sorta di spazio di svago a ragazzi e ragazze in un momento difficile come quello del ricovero ospedaliero.

Nel corso del pomeriggio c'è stato anche un momento di intermezzo musicale nella sala del pianoforte al secondo piano dell'oespedale, curato dai ragazzi della scuola di musica della maestra Maddalena Miramonti dell'associazione Totem.

La presidente di Abio Magenta ha inoltre lanciato un appello perché dopo la stop dovuto alla pandemia c’è ancora più bisogno di volontarie e volontari e invitato chi fosse interessato al volontariato pediatrico al Fornaroli a un incontro informativo che si svolgerà nella Sala Consiliare di via Fornaroli per mercoledì 28 giugno alle 17.