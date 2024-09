Sono due gli incontri in programma a settembre e novembre organizzati dall'Ospedale di Magenta e aperti ai medici del territorio per approfondire alcune tematiche importanti.

Ospedale di Magenta: due incontri aperti ai medici del territorio

L'Ospedale di Magenta, sempre attento a migliorare la qualità dei servizi offerti, promuove un'importante iniziativa dedicata alla collaborazione tra ospedale e territorio. La Chirurgia Generale, diretta dal dott. Camillo Leonardo Bertoglio, ha organizzato due incontri formativi aperti ai Medici di Medicina Generale e ai Medici di Continuità Assistenziale.

Gli appuntamenti, in programma per il 21 settembre e il 23 novembre presso il Palazzo Cittadini-Stampa di Abbiategrasso, hanno come obiettivo primario quello di favorire un dialogo costruttivo tra gli specialisti ospedalieri e i medici di base. L'intento è chiaro: migliorare la presa in carico dei pazienti, assicurando un percorso assistenziale più fluido e completo, dalla diagnosi alla cura.

Un percorso formativo accreditato

"L'Ospedale incontra il Territorio" è il titolo scelto per questi incontri, che si preannunciano come un'occasione unica per condividere esperienze, buone pratiche e affrontare le sfide comuni della sanità moderna. I partecipanti potranno approfondire tematiche di grande interesse, come la gestione di alcune patologie, l'organizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici e l'importanza della prevenzione. L'iniziativa è stata accreditata a livello regionale, offrendo così ai medici di base un'opportunità di aggiornamento professionale.

Con questi incontri, l'Ospedale di Magenta conferma il suo impegno a costruire una sanità sempre più vicina ai bisogni dei cittadini. La collaborazione tra ospedale e territorio è fondamentale per garantire un'assistenza sanitaria di qualità, efficiente e personalizzata.