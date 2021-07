Ospedale di Cuggiono, Trezzani: "Nessun depotenziamento. Lavoriamo per renderlo ancora più efficiente".

“Non è previsto nessun depotenziamento e l’importanza del presidio ospedaliero di Cuggiono non è in discussione. Vi operano professionisti di livello che offrono un know-how invidiabile sia sull’attività ambulatoriale che chirurgica. Al contrario, siamo al lavoro per potenziarlo e rendere ancor più efficienti quelle specialità, come l’oftalmica, che attraggono pazienti da tutto il circondario”.

Lo dichiara in una nota Curzio Trezzani, consigliere regionale della Lega e Presidente della Commissione Cultura e Sport di Palazzo Pirelli, in merito alla lettera con cui 21 sindaci del territorio chiedono a Regione Lombardia di salvaguardare l’ospedale di Cuggiono.

“Gli ospedali di Abbiategrasso, Magenta e Legnano sono un’eccellenza e offrono cure all’avanguardia. Ciò non significa però che i presidi territoriali più piccoli debbano essere depauperati in ossequio ad una logica di accentramento delle risorse umane e strumentali. L’ospedale di Cuggiono, con i suoi 100 anni di storia, potrà essere ulteriormente valorizzato nelle more del percorso di revisione normativa della sanità lombarda che ci apprestiamo a fare”, aggiunge Trezzani.

