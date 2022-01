Ospedale di Comunità: "Un'opportunità per i legnanesi"

Sanità

Il parlamentare Cinque Stelle Riccardo Olgiati ha parlato del futuro dell'ospedale di Legnano

Il parlamentare legnanese Riccardo Olgiati ha sottolineato la grande opportunità per Legnano con la nascita della casa e ospedale di comunità.

Un progetto che verrà realizzato a breve

A sottolineare la novità di questo progetto e le criticità della sanità lombarda è stato il deputato del Movimento Cinque Stelle originario di Legnano, Riccardo Olgiati, che ha voluto dire la sua sul futuro del nosocomio della città.

"La notizia che al vecchio Ospedale di Legnano i progetti di Casa ed Ospedale di Comunità stanno avanzando è una grande soddisfazione per chi ha lavorato e spinto per questo progetto ma soprattutto deve rendere felici i cittadini legnanesi e di tutto il territorio circostante - ha affermato Riccardo Olgiati - Ospedali e Case di comunità sono tra i punti qualificanti per il capitolo sanitario di quello che ormai tutti hanno imparato a conoscere come PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato con i 209 miliardi di debito comune europeo che il Presidente Conte ha portato in Italia da Bruxelles dopo una estenuante trattativa con gli Stati membri".

Gli investimenti sul territorio

Il parlamentare ha voluto anche sottolineare come il piano sia stato ridimensionato rispetto ai progetti originari senza però far venire meno la funzionalità e l'importanza per il territorio.

"Il Piano Ospedali/Case di Comunità, che nella prima versione fortemente voluta dall’allora Governo Conte II prevedeva un investimento da parte dello Stato di 4 miliardi per la realizzazione di 2564 nuove strutture, è poi (purtroppo) stato dimezzato nella sua stesura definitiva approvata dall’attuale Governo con uno stanziamento finale di 2 miliardi per 1288 Case/Ospedali di Comunità su tutto il territorio nazionale (1 ogni 50 mila abitanti circa) - ha affermato - La Casa della Comunità è identificata come la struttura sociosanitaria deputata a costituire un punto di riferimento continuativo per la popolazione, garantendo: politiche di prevenzione e di promozione della salute e la presa in carico della comunità di riferimento; il coordinamento di tutti i servizi offerti ai malati cronici. Con questo finanziamento la sanità territoriale, che soprattutto in Lombardia negli ultimi 20 anni è stata smantellata privilegiando un modello ospedale-centrico ed elevando il privato ad interlocutore principale, potrà finalmente passare ad una gestione nuova, dove la presa in carico del paziente cronico non sia demandata alla disponibilità ospedaliera con liste di attesa spesso lunghissime o in alternativa al privato (chi se lo può permettere…) ma offra invece agli utenti una rete di offerta dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, e al tempo stesso renda

questi luoghi parte integrante della vita della comunità locale.

Tutela dei malati cronici e meno peso sugli ospedali

A cambiare sarà anche la prospettiva per i malati cronici e i lungodegenti che non dovranno fare i conti con posti letti sempre più rari.