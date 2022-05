Ospedale Abbiategrasso, Moratti: "Pronto soccorso anche nelle ore notturne"

Il caso

L'assessore regionale ha annunciato una serie di riorganizzazioni, come l'apertura del Pronto soccorso dell'ospedale di Abbiategrasso anche nelle ore notture.

Ospedale di Abbiategrasso, il vicepresidente e assessore regionale al Welfare Letizia Moratti annuncia l'apertura del Pronto soccorso anche nelle ore notturne.

Ospedale di Abbiategrasso: l'annuncio dell'assessore regionale Moratti

Una riorganizzazione del sistema socio-sanitario con l’obiettivo di potenziare la sanità di prossimità e dare risposte sempre più puntuali al territorio e ai cittadini. Va in questa direzione la decisione dell’assessorato al Welfare di Regione Lombardia di sostenere lo sviluppo della ASST Ovest Milanese, con particolare riferimento alla riorganizzazione e al potenziamento dell’attività del Presidio Ospedaliero unico Magenta-Abbiategrasso. Riorganizzazione del sistema socio-sanitario regionale peraltro realizzata anche attraverso l'adozione di nuovi Piani di Organizzazione Aziendale strategici (POAS).

"Ho dato indicazioni per le opportune modifiche al Cesare Cantù"

Ha sottolineato Moratti:

"In particolare, ho dato specifiche indicazioni per attuare le opportune modifiche organizzative dell’Ospedale Cesare Cantù di Abbiategrasso".

Tra esse, l’apertura del Pronto Soccorso anche durante le ore notturne con l’attività H24, garantendo un collegamento gestionale ed operativo con il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Magenta. A tale riguardo, la Direzione dell’Asst ha già provveduto a selezionare operatori in grado di garantire, appunto, la continuità del servizio anche di notte ed è prossima ad affidarne l’esecuzione. Previsto il potenziamento dell’attività chirurgica di day surgery e di week surgery, già in essere, con estensione anche ad altre tipologie di interventi facilitata tramite la rotazione dei professionisti tra tutti i presidi ospedalieri dell’ASST.

L'attività specialistica ambulatoriale di medicina dello sport

Al via anche l’attività specialistica ambulatoriale di medicina dello sport, con il supporto fornito dalle strutture complesse di Ortopedia e Fisiatria, e l’implementazione della rete di prestazioni legate alla riabilitazione, con attivazione di posti letto e con un utilizzo efficiente delle palestre attrezzate della riabilitazione specialistica.

Novità anche per il Fornaroli di Magenta

Inoltre, sarà riattivata presso l’Ospedale Fornaroli di Magenta, non appena ultimati gli interventi di ristrutturazione, la piscina riabilitativa per erogazione di prestazioni di idrochinesiterapia destinate sia all’ utenza interna che esterna.

Le parole di Comazzi

Ha poi dichiarato Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale:

"Grazie all’impegno straordinario del vicepresidente Letizia Moratti, Regione Lombardia sta realizzando importantissimi progetti per potenziare i servizi socio-sanitari di Abbiategrasso e dell’abbiatense. Tra questi, siamo orgogliosi di annunciare la riorganizzazione dell’Ospedale Cesare Cantù e l’imminente apertura del Pronto Soccorso di Abbiategrasso anche in orario notturno, garantendo un servizio h24. Si tratta di iniziative che i cittadini attendevano da tempo, e che presto saranno pienamente realizzate. Da rappresentante dell’area metropolitana di Milano in Consiglio regionale sono orgoglioso di essermi speso fin dal primo giorno per garantire ad Abbiategrasso un maggiore presidio socio-sanitario, con nuove strutture all’avanguardia e il potenziamento di quelle esistenti. Un impegno, quest’ultimo, che ho portato avanti in sinergia con il sindaco Cesare Nai, col quale da tempo ho avviato un confronto proficuo e costante. Voglio ringraziare il vicepresidente Letizia Moratti, la Dg Welfare di Regione Lombardia e i sindaci dei comuni interessati per il grande impegno profuso nell’interesse di tutti i cittadini e del territorio".