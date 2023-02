Orti comunali «danneggiati» dal cantiere per il nuovo gattile, la rabbia dei pensionati

«Tutto fermo, orti sventrati e nessuno che lavora per rimetterli a posto nonostante le promesse fatte. Siamo quasi in primavera e non possiamo accedere ai «nostri» orti perchè sono stati completamente distrutti dagli operai che hanno iniziato i lavori per la realizzazione del nuovo gattile».

Ortisti sul piede di guerra

Sono arrabbiati e chiedono spiegazioni che non arrivano da nessuno i pensionati che ormai da anni gestiscono gli orti pubblici di via San Bernardo di Rho a ridosso del gattile gestito dall’associazione Dimensione Animale Rho. Ortisti che hanno bussato per chiedere spiegazioni sia alla porta del Comune sia a quella dell’associazione animalista. « La nostra speranza - affermano è quella di poter coltivare gli orti nei prossimi mesi»

Il Comune: "I lavori di ripristino sono a carico dell'associazione Dimensione Animale Rho"

Pronta la replica del Comune.

«Siamo consapevoli dei disagi che il cantiere del nuovo gattile sta comportando. L'Amministrazione comunale segue da vicino lo sviluppo dei lavori, che sono a carico dell'associazione Dimensione Animale: a breve ci sarà un incontro per avere aggiornamenti sui tempi e sulle opere da realizzare».

Amministrazione comunale che nella sua risposta ripercorre le tappe la realizzazione del nuovo rifugio per i gatti randagi.

«L'associazione Dimensione Animale Rho - è titolare di un permesso di costruire che scadrà nel 2024. Il Comune ha concesso nel novembre 2021 la possibilità di utilizzare temporaneamente una porzione (corsello interno) di accesso agli orti per allestire il cantiere e montare il ponteggio per realizzare un muro di confine e, più a nord, per posizionare la rete idrica sul lato di via San Bernardo. Il cantiere è stato avviato con pochi interventi e più volte interrotto - proseguono dall’amministrazione comunale - Circa un anno fa si era concordata una pianificazione delle opere in sintonia con gli ortisti, ma i tempi non sono stati rispettati».

La speranza dell’Amministrazione è che i responsabili del cantiere mettono a posto gli orti in tempi brevi.

«L’Amministrazione attende aggiornamenti dall’associazione, auspicando che il cantiere possa proseguire al meglio, con la restituzione agli ortisti delle aree occupate e il completamento dell'opera».

Dimensione Animale Rho "Mappali sbagliati, quando finiremo di realizzare i sottoservizi sistemeremo gli orti"

Sulla vicenda abbiamo sentito anche Paola Barbieri responsabile dell’associazione Dimensione Animale Rho.