Ornella Fornara nominata Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Ornella Fornara diventa Cavaliere: importante riconoscimento per il comandante del Comando unico di Polizia Locale di Canegrate e San Giorgio su Legnano.

Ornella Fornara è Cavaliere

Un importante riconoscimento per Ornella Fornara, da anni comandante della Polizia Locale di Canegrate e ora guida del Comando unico della Polizia Locale di Canegrate e San Giorgio su Legnano: a lei la nomina di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana, ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Un attestato per la professionalità e e la sensibilità dimostrata in questo difficile periodo di pandemia.

I commenti

“Esprimo i più sinceri ringraziamenti e le congratulazioni di tutta l’Amministrazione comunale e dei cittadini sangiorgesi per il meritato riconoscimento al comandate – afferma il sindaco di San Giorgio Walter Cecchin – Fornara condivide questo riconoscimento con tutti gli agenti del comando per il supporto e la vicinanza dimostrata in ogni momento e necessità. Grazie a lei e a tutti i componenti del comando per l’ottimo lavoro svolto e che svolgono ogni giorno tra i nostri cittadini”.

I complimenti sono arrivati anche dall’Amministrazione comunale di Canegrate.