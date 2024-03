Ormai è ufficiale: la nuova scuola sarà pronta a settembre

La novità più importante per gli alunni dell’Istituto Comprensivo don Bosco di Inveruno è che l’anno scolastico 2024-2025 partirà a settembre nel nuovo polo scolastico. Una struttura innovativa che offre spazi consoni alle nuove esigenze educative, guarda al risparmio energetico, rivalorizza aree dismesse.

Il terreno di via 4 novembre sarà un edificio all'avanguardia

Il terreno di via 4 Novembre ospita scuola primaria e secondaria di primo grado, mense, palestre, aree esterne per sport e tempo libero, auditorium. Tutto a impatto ambientale zero: produzione di corrente per scaldare, ricircolo e controllo dell’aria in ogni classe, riuso dell’acqua piovana per gli scarichi dell’acqua dei servizi.

Le caratteristiche dell'offerta didattica

Per quanto riguarda il tempo scuola per le medie saranno offerte due alternative alle famiglie. Accanto al tempo normale di 30 ore viene proposto il tempo prolungato con due pomeriggi. La mattina, per entrambe le proposte, sarà identica: inizio lezioni alle 8.05 e termine alle 14. Per quanto attiene il tempo prolungato, il lunedì e il mercoledì, l’orario pomeridiano prevederà dalla 14 alle 14.45 lo spazio mensa; dalle 14.45 alle 15.45 attività di laboratorio e progetti con i docenti; dalle 15.45 alle 16.30 spazio compiti con la supervisione degli insegnanti.

Le novità sulla metodologia

I nuovi spazi a disposizione permetteranno l’introduzione di metodologie didattiche innovative, come in futuro la Dada: saranno creati ambienti didattici di apprendimento e saranno i ragazzi a spostarsi tra le varie aule.