Orientamento al lavoro, al via un nuovo percorso

Un nuovo percorso gratuito di incontri per i giovani del rhodense con età compresa tra i 15 e i 34 anni che al momento non studiano e non lavorano è in partenza da venerdì 31 gennaio presso la sede dello spazio Mast di via San Martino a Rho.

Orientamento al lavoro, via agli incontri

Al via un percorso di orientamento al lavoro. Un percorso di 6 incontri, con cadenza settimanale, della durata di due ore ciascuno organizzato da Sercop. Gli incontri saranno incentrati sulla messa a fuoco delle proprie capacità, dei desideri e dei progetti per il futuro per partire o ripartire più consapevolmente nella direzione della ricerca del lavoro e saranno tenuti da esperti del settore. Il ciclo di incontri di gruppo, che si concluderà a marzo, sarà seguito da colloqui individuali per consentire ai giovani partecipanti di tirare le fila e individuare percorsi concreti da sviluppare per avvicinarsi, o riavvicinarsi, al mondo del lavoro e della formazione.

Possibilità di un tirocinio

Sulla base dell'andamento del percorso, per i partecipanti sarà valutata l'attivazione del tirocinio retribuito e del supporto di un tutor che li seguirà in tutte le fasi di questa esperienza.

Per partecipare è possibile fissare un colloquio conoscitivo con Arianna Fumagalli, A&I, scrivendo ad arianna.fumagalli@aei.coop o chiamando il numero 340.8868408.