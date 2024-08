Orgoglio a Parabiago: Cristian Piccoli strappa il pass per la finalissima di Mister Italia

Parabiago esulta: il 21enne Cristian piccoli ha strappato il pass per le finali di Mister Italia, edizione 2024. L'evento è in programma per domani, venerdì 30 agosto, alle 21, sul palco di piazza Salotto a Pescara.

La serata di ieri ha decretato i finalisti. Tra loro c'è anche il parabiaghese Cristian Piccoli

Nei giorni scorsi la notizia della sua ammissione alle prefinali. Ma il 21enne ieri sera, nel corso della prefinale di Giulianova, in provincia di Teramo, è riuscito a strappare il “pass” per la finalissima in programma domani sera, venerdì 30 agosto (ore 21.30, sul palco di piazza Salotto a Pescara. Cristian Piccoli, 21 anni, modello professionista con la passione per lo sport e i viaggi sarà quindi tra i 40 pretendenti allo scettro detenuto dal milanese Pierluigi Mastropasqua che a Pescara domani sera incoronerà il suo erede.

Le informazioni sulla finale

La finalissima sarà condotta da Beppe Convertini e potrà contare su una giuria tecnica composta da esperti del settore bellezza e moda e presieduta dall’attrice e showgirl Stefania Orlando. Organizzato da patron Claudio Marastoni, nel corso degli anni il concorso di Mister Italia è stato trampolino di lancio per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone, Luca Onestini e tanti altri.