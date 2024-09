Oratorio in festa a Lainate

Non solo Fiera di San Rocco. Il ricco settembre di Lainate avrà il via con la Festa dell’oratorio San Giovanni Bosco, che si dipanerà fra momenti di preghiera e proposte di socialità da martedì 3 settembre e sino a domenica 8 settembre.

Al via martedì

Da segnalare certamente la Corsa a colori, appuntamento che si svolgerà sabato 7 alle 9 e 30 e che promette di coinvolgere partendo da via Redipuglia l’intera città.

Come detto però, la festa inizia martedì, e senza dimenticare i sacramenti cattolici: in oratorio ci saranno le confessioni, al pomeriggio per i bambini dalla prima elementare alla seconda media, alla sera per i grandi, adulti compresi.

Mercoledì pizzata comunitaria in oratorio, da prenotare, e poi la serata di condivisione e confronto dal titolo «Quattro chiacchiere» che coinvolgerà i sacerdoti che hanno svolto in oratorio parte del loro ministero: ci saranno don Franco, don Angelo, don Camillo, don Paolo, don David, don Gabriele e don Stefano. Giovedì inizia la festa nel senso letterale della parola, con l’apertura degli stand culinari e con i gonfiabili e spettacoli in particolare per i più piccoli in serata. Venerdì iniziano i tornei di calcio e pallavolo e in serata c’è il concerto della band rock lainatese Musicaricambio.

Festa dell'oratorio

Si prosegue sabato, con al mattino la già citata Corsa a colori e al pomeriggio sport. In serata, esibizione di danza e spettacolo musicale. Domenica alle 11 Messa in oratorio a cui seguirà il pranzo comunitario, per poi proseguire in un pomeriggio all’insegna dello sport. In serata, a chiudere la festa, appuntamento con lo spettacolo dialettale dei «Fil de Ferr» dal titolo «Equivoci. Da una storia all’altra e...se vidarà».