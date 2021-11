Oratorio delle Castellane, cambio al vertice

Rinnovo delle cariche

Valentina Raimondi succede a Nicoletta Tognoni nel ruolo di gran dama di grazia magistrale del Palio di Legnano.

Oratorio delle Castellane del Palio di Legano, rinnovo delle cariche e cambio al vertice.

Oratorio delle Castellane: Raimondi raccoglie il testimone da Tognoni

Valentina Raimondi succede a Nicoletta Tognoni nel ruolo di gran dama di grazia magistrale. Il rinnovo delle cariche si è svolto martedì 16 novembre 2021, nell’ambito dell’assemblea annuale andata in scena nella suggestiva cornice della sala Previati del Castello Visconteo. Quest'anno l’assemblea aveva anche il compito di eleggere il nuovo presidente e il nuovo consiglio direttivo. A fare gli onori di casa è stata la gran dama di grazia magistrale Nicoletta Tognoni, coadiuvata dalla vice Cristiana Moretti, dalla tesoriera Patrizia Marra e dalla segretaria Carolina Borsani.

«Le castellane non sono solo la parte di grazia e bellezza, ma molto di più»

Nell'occasione, il presidente ha tracciato un bilancio per il biennio appena concluso, illustrando gli obiettivi raggiunti nel corso di questi due anni molto particolari a causa delle restrizione e dei limiti imposti.

«Io e il mio direttivo abbiamo cercato di proseguire la strada egregiamente tracciata da chi ci ha preceduto, dimostrando sempre che le castellane non sono solo la parte di grazia e bellezza, ma sono molto di più» ha detto Tognoni nel suo intervento conclusivo.

La nuova gran dama: «L'Oratorio si ponga come centro di aggregazione»

Infine, con un caloroso applauso è stata eletta all'unanimità la nuova gran dama di grazia magistrale Valentina Raimondi che resterà in carica per il prossimo biennio. Con emozione e determinazione, Raimondi ha voluto rimarcare come l'Oratorio delle castellane debba porsi come centro di aggregazione per stimolare la voglia di condividere interessi e progetti.

Ecco la composizione del nuovo consiglio direttivo

Il primo compito della neoeletta è stato la formazione del nuovo consiglio direttivo, che sarà così composto: Vanja Ardo (vice gran dama), Sabrina Trabattoni e Silvia Mocchetti. La gestione della segreteria è stata affidata ad Anna Maria Bonito, Patrizia Marra è stata confermata tesoriera.