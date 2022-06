Orario estivo per le linee di bus urbano

Da lunedì 27 giugno a Legnano, con la stagione estiva, sarà rimodulata, come tutti gli anni, la frequenza delle corse delle linee urbane A, B e C degli autobus.

La rimodulazione degli orari del bus

Ecco il nuovo orario in vigore da lunedì 27 giugno:

Linea A (Canazza – Mazzafame) dal 27 giugno al 31 luglio e dal 29 agosto all’11 settembre la linea manterrà dall’ora di inizio del servizio sino alle 13 la frequenza delle corse ogni mezz’ora, mentre dalle 13 alla fine del servizio la frequenza sarà oraria.

Dall’1 al 28 agosto la frequenza delle corse sarà oraria Linea B (via Locatelli – cimitero Parco) e linea C (via Menotti/Robino – costa San Giorgio) dal 27 giugno all’11 settembre le corse avranno frequenza oraria.

La frequenza delle corse ogni mezz’ora sarà, invece, mantenuta per tutto il periodo per gli autobus della linea

H (Olmina – Ospedale nuovo).