Ora è ufficiale, Pizzigoni candidata sindaco

Laboratorio Civico candida Maria Grazia Pizzigoni. Luca Sala vice sindaco in caso di vittoria

Ora è ufficiale. Maria Grazia Pizzigoni è la candidata sindaco per Laboratorio Civico e sfiderà Angelo Bosani e Insieme per Pregnana nelle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno.

Pizzigoni candidata sindaco

«La lista Laboratorio Civico, come già detto in numerose occasioni, è una formazione ad ampio spettro in cui la componente “civica” è parte principale e fondante del progetto. La nostra determinazione a proporre un nuovo modo di intendere e pensare la vita amministrativa locale, ha dato vita a quella che a tutti gli effetti si caratterizza come essere ancora oggi l’unica vera novità dell’ultimo decennio sullo scenario politico cittadino e i risultati delle elezioni amministrative del 2017 lo dimostrano. Per le elezioni amministrative del prossimo 12 giugno 2022, il candidato sindaco indicato da Laboratorio Civico è Maria Grazia Pizzigoni, persona stimata e nota in paese, di consolidata esperienza e profonda conoscitrice della macchina amministrativa e del tessuto sociale della nostra comunità".

Sala vicesindaco

"I cittadini pregnanesi che compongono la lista a sostegno di Maria Grazia Pizzigoni, sono donne e uomini che amano Pregnana, che la vivono quotidianamente e che collaborano per un obiettivo comune: essere una squadra che lavorerà per il bene di tutta la comunità. Al suo fianco, in caso di vittoria, Laboratorio Civico indica da subito il nominativo di Luca Sala in qualità di vice-sindaco incaricato. I nostri candidati, che da sempre ci piace definire “artigiani” della vita di Pregnana, sono persone attive nella scuola, nell’ambito sportivo, nel volontariato, nella politica locale e anche in altre realtà della vita pregnanese: persone che donano il proprio tempo alla nostra comunità a beneficio di tutti".

Cambiare si può

"Laboratorio Civico si propone nuovamente come unica alternativa, espressione pura di un civismo sincero, libero dalle logiche partitocratiche (non politiche) e da interessi di parte per essere veramente da una sola parte: quella dei cittadini di Pregnana, di tutti i cittadini liberi di pensare e di esprimersi. Le persone che hanno scelto di candidarsi con Laboratorio Civico hanno tutte personali orientamenti politici, ma anche coloro che sono legati a qualsivoglia partito, hanno scelto nuovamente con convinzione di mettersi al servizio della componente civica, riponendo le loro bandiere e impegnandosi per una scelta politica che sia diretta espressione di una Pregnana che esprime voglia di ripartire dal basso, dalla gente, dai cittadini. Una Pregnana da rinnovare…perché “Cambiare si può, ora si deve”».