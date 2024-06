Opportunità di lavoro con Afol: due incontri in programma

Opportunità di lavoro nella logistica e consigli per migliorare il proprio curriculum vitae a Garbagnate Milanese.

Afol a Garbagnate

Sono due gli appuntamenti presso lo spazio di Afol Metropolitana in via Milano 21 a Garbagnate Milanese. Si parte martedì 25 giugno, alle ore 10, con il recruiting day organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con il Comune di Garbagnate Milanese che ospiterà i responsabili delle risorse umane di Dachser & Fercam Italia e Fercam. Dachser & Fercam Italia è una joint venture con oltre 30 centri logistici distribuiti su tutto il territorio italiano e Fercam è un operatore logistico multinazionale presente in 21 paesi, con oltre 100 filiali di proprietà e una fitta rete di corrispondenti in tutto il mondo.

Logistica e Cv

Per le filiali di Rho e Carpiano, le realtà della logistica sono alla ricerca di nuove risorse operative nei settori distribution, transport e air&ocean. Le persone che entreranno in azienda potranno ricoprire diversi ruoli, come addetti e addette magazzino e tecnici e tecniche della logistica. Oltre a un primo colloquio di selezione per le posizioni nella logistica, saranno presenti anche i selezionatori di Afolmet per altre opportunità di lavoro sul territorio.

Curriculum vitae

Il secondo appuntamento al punto Afolmet di Garbagnate Milanese è giovedì 27 giugno alle 14.30 con il cv check, un incontro gratuito con consigli su come scrivere o riscrivere il proprio curriculum vitae. Durante l’evento, le persone potranno portare il proprio cv e ricevere indicazioni e consigli personalizzati da parte degli esperti di Afol Metropolitana. Oltre agli errori da evitare, gli esperti aiuteranno i presenti a individuare l’obiettivo professionale e a costruire il proprio cv sulla base di competenze e attitudini o sulla professionalità maturata. Saranno dati quindi consigli per rendere il proprio cv efficace, con l’utilizzo di parole chiave in modo da essere letti dagli Ats, i software di tracciamento utilizzati nei processi di selezione.