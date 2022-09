Operazione “Puliamo il mondo”

Il Comune di Rosate in collaborazione con Legambiente presenta “Puliamo il mondo” una delle iniziative di riqualificazione ambientale più importanti che si svolge nel nostro Paese ormai da trent’anni.

Manifestazione annuale promossa da Legambiente

L’appuntamento è per sabato 1 ottobre alle 10 presso il Comune di Rosate dove sarà distribuito il materiale per la manifestazione. La partenza per l’operazione è fissata per le 10.15. Al rientro in municipio è previsto un piccolo rinfresco organizzato dall’amministrazione.

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a sabato 8 ottobre. L’invito è rivolto a tutti i cittadini per diffondere insieme il messaggio di rispetto per l'ambiente e di solidarietà.

Trent’anni di Puliamo il mondo, quest’anno avrà come slogan “Per un clima di pace”. L’iniziativa di volontariato ambientale più grande al Mondo curata e promossa da Legambiente. Un appuntamento che ogni anno in Italia vede centinaia di migliaia di persone mettersi al lavoro per ripulire i rifiuti abbandonati per strade e piazze, angoli delle città, parchi urbani, ma anche sponde di fiumi e spiagge.