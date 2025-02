Operazione Carriere: più di 50 professioni "in vetrina"

Si terrà giovedì 27 febbraio la 43esima edizione di Operazione Carriere, l’iniziativa organizzata dal Rotary club Busto Arsizio-Legnano-Gallarate "Castellanza" dedicata all’orientamento professionale per gli studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori dell'Altomilanese e della Brianza.

Operazione Carriere in oltre 20 scuole superiori di Altomilanese e Brianza

Due turni di incontri, dalle 9.30 alle 11 e dalle 11.30 alle 13, vedranno protagonisti studenti, docenti e professionisti, sia in presenza nelle scuole superiori di Legnano che online, attraverso un innovativo sistema di aule virtuali.

Luca Roveda, responsabile dell’attività di orientamento professionale per il Rotary club, cui si dedica con il supporto di Ornella Ferrario e Alberto Garbarino del Rotary Busto Arsizio-Gallarate-Legnano "Castellanza", sottolinea l’importanza dell’iniziativa:

"Operazione Carriere non è solo un’opportunità per gli studenti di esplorare i percorsi professionali che immaginano per il loro futuro, ma anche un momento di riflessione e dialogo per e con docenti e genitori. Questi ultimi, in particolare, rischiano talvolta di influenzare e condizionare, in modo inconsapevole, le scelte dei figli, mentre il nostro obiettivo è quello di fornire loro informazioni oggettive e qualificate, stimolando scelte libere e consapevoli".

Partecipano all'organizzazione anche i Rotary Parchi con Francesco Eucherio e il Rotary Lissone con Gianni Bogani.

Un panorama completo per studenti e scuole

Gli incontri coinvolgeranno studenti di oltre venti scuole superiori (nel 2024 i ragazzi coinvolti erano stati 2mila), suddivise tra l’area dell’Altomilanese e della Brianza, con relatori che presenteranno un ventaglio di più di 50 professioni. Tra queste: esperti in intelligenza artificiale e machine learning, specialisti della sostenibilità, cybersecurity, ingegneria robotica, analisi dati, e molte altre. Alcuni professionisti saranno presenti fisicamente al Liceo Galilei, all’Istituto Bernocchi, all’Istituto Dell’Acqua e alla scuola Barbara Melzi di Legnano, mentre la maggior parte parteciperà in videoconferenza, garantendo un accesso diretto agli studenti che si saranno preventivamente registrati.

I lavori del futuro: i dati del World Economic Forum

L’edizione 2025 si propone anche come occasione per riflettere sulle professioni emergenti e sui trend del mercato del lavoro, in linea con le analisi del World Economic Forum. Secondo il rapporto, tra i lavori più richiesti nei prossimi tre anni figurano: esperti in intelligenza artificiale e machine learning (+40%), specialisti della sostenibilità (+34%), specialisti in cybersecurity (+33%), ingegneri fintech (+31%), data analyst e ingegneri robotici.

Spiegano i promotori dell'Operazione Carriere:

"Questi dati, integrati con la testimonianza diretta dei relatori, offrono una prospettiva unica per comprendere le sfide e le opportunità di un mercato del lavoro in continua evoluzione".

Un valore aggiunto per famiglie e docenti

Operazione Carriere si distingue non solo per l’ampiezza dell’offerta, ma anche per il valore che aggiunge al dialogo tra studenti, famiglie e scuole. Spiega Ornella Ferrario:

"Un aspetto fondamentale del nostro impegno è fornire agli studenti strumenti per decidere il proprio futuro senza essere frenati da pregiudizi o pressioni esterne. È un segno di attenzione nei confronti di chi rappresenta il futuro e di responsabilità nel voler favorire scelte consapevoli: con la scuola e le famiglie possiamo essere guide, ispiratrici di un progetto di valorizzazione di attitudini e aspirazioni personali".

Un appuntamento importante quindi per chi desidera affrontare con consapevolezza le scelte professionali e formative.

Per ulteriori dettagli sull’evento e per registrarsi agli incontri, visitare il sito ufficiale www.operazionecarriere.it.