Operazione Carriere al via: iscritti più di mille studenti

Torna l'Operazione Carriere.

Operazione Carriere: al via il service che da 4o anni aiuta gli studenti della zona

Il Rotary Club Castellanza, in collaborazione con il Rotary Parchi Altomilanese e il Rotaract La Malpensa, presenta l’edizione 2023 del Progetto Operazione Carriere, un service nato negli anni '80 con l’intento di supportare gli studenti degli ultimi due anni di scuola superiore nella fase di orientamento verso percorsi di studio e di formazione propedeutici al lavoro.

Due giorni di incontri su Zoom con 50 testimonial di altrettante professioni

Giovedì 30 e venerdì 31 marzo 2023, da mezzogiorno alle 13.30, più di mille studenti degli istituti superiori di Legnano e dintorni, suddivisi in base alla scelta dell’ambito professionale di interesse, effettuata in fase di iscrizione, incontreranno virtualmente sulla piattaforma Zoom 50 professionisti, testimonial di altrettante professioni.

Le loro presentazioni consentiranno ai giovani di conoscere i percorsi di studio che permettono di accedere a ciascuna professione, le specificità delle stesse, le prospettive occupazionali, i punti di forza e le criticità, in una diretta interazione con i giovani, con l’obiettivo di favorire scelte consapevoli, che meglio realizzino le loro aspettative, valorizzando attitudini e personalità, con l’occhio attento a una società in forte evoluzione e ad uno scenario lavorativo mutevole.

Psicologo, criminologo, medico, architetto e manager di start up i più richiesti

La novità dell'edizione 2023 è nella proposta delle professioni, suddivise in ambiti: accanto a quelle più tradizionali ne vengono proposte alcune che rappresentano proprio la conseguenza del cambiamento innovativo in atto, e che vedono protagonisti giovani esperti, quali l’economista che si occupa di start up, l’ingegnere che studia progetti per smart cities o cognitive cities, l’ingegnere aerospaziale impegnato nella progettazione di satelliti o l’economista che, per la UE, si occupa di progetti per la salute nei Paesi in via di sviluppo.

A integrazione del progetto sono stati inoltre forniti i dati più significativi del mercato del lavoro attuale, evidenziando le professioni saranno tra le più richieste in un prossimo futuro.

Oggi le professioni oggetto di maggiore interesse da parte dei giovani che parteciperanno agli incontri sono: psicologo, marketing e communication manager, criminologo, medico, architetto e manager in ambito innovazione e start up.

"Mettiamo a disposizione risorse ed esperienze con lo sguardo volto al futuro"

Così il Rotary club Castellanza a proposito dell'iniziativa:

"Il successo delle edizioni di Operazione Carriere è uno stimolo per gli organizzatori e per il Club a continuare nell’azione di supporto all’orientamento dei giovani, mettendo a disposizione risorse ed esperienze, con lo sguardo volto al futuro affidato ai giovani di oggi. Un ringraziamento va a tutti i professionisti che hanno offerto la loro generosa disponibilità a intervenire nelle due giornate, al Rotary Parchi Altomilanese e al Rotaract, partner organizzativi".

Nella foto di copertina: un momento dell'edizione 2021 dell'Operazione Carriere, con l'intervista a Vittorio D'Amato (direttore della Divisione master della Liuc Business School e dell'Executive Mba)