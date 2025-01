Operatore e Comune insieme per una Smart City

WINDTRE e il Comune di Lainate hanno firmato il protocollo d’intesa per il percorso Smart City, con l’obiettivo di progettare e realizzare soluzioni tecnologiche basate sulle esigenze di cittadini e imprese del territorio. Un’iniziativa strategica che mira a favorire la crescita dei comuni italiani attraverso la diffusione della cultura digitale e di tecnologie smart, destinate a cittadini e imprese locali.

Il progetto

La sinergia consentirà di potenziare le competenze digitali dell’Amministrazione per favorire la transizione verso la città intelligente, attraverso strumenti evoluti come i data analytics, le soluzioni per la gestione dei consumi energetici o le innovazioni per la mobilità smart, in modo da fornire risposte concrete alla crescente necessità di soluzioni evolute per la comunità.

Le opportunità per Lainate sono non solo in ambito di sicurezza e controllo del territorio attraverso tecnologie avanzate per videosorveglianza, ma anche di gestione delle emergenze e prevenzione dei rischi, di sostenibilità, resilienza e innovazione. Potenzialità nella progettazione per scuole e spazi pubblici, formazione avanzata e inclusione digitale sarebbero un supporto alla crescita e alla valorizzazione personale dei cittadini e dei giovani. Soluzioni digitali di attrattività e mobilità permetterebbero anche la valorizzazione dei beni culturali e l’organizzazione di una mobilità sostenibile attraverso un approccio data-driven.

I commenti

Paolo Bianchi, Area Manager Divisione Corporate di WINDTRE, ha commentato:

“La collaborazione con il Comune di Lainate è un’ulteriore conferma del nostro ruolo di partner delle PA nel percorso di evoluzione verso la Smart City, per aiutare le amministrazioni nella creazione di ecosistemi in cui innovazione e sostenibilità vengono messe a servizio delle persone, con l’obiettivo di semplificare la vita quotidiana dei cittadini e di cogliere le opportunità di sviluppo offerte dalla tecnologia”.

Da parte sua il Sindaco di Lainate, Alberto Landonio, ha aggiunto:

"La sinergia tra innovazione tecnologica e sostenibilità rappresenta un passo significativo verso la città intelligente. Attraverso strumenti avanzati come i data analytics, le soluzioni per il monitoraggio del territorio, del consumo energetico e la mobilità intelligente, possiamo rispondere concretamente alle sfide della sicurezza, della resilienza ambientale e dell’innovazione sociale. Questo approccio integrato ci permette di valorizzare il nostro territorio, promuovere l’inclusione digitale e offrire servizi sempre più evoluti alla comunità".

Uno dei dieci obiettivi concreti, misurabili ed integrati nel business del piano di sostenibilità WINDTRE è quello di mettere il digitale al servizio delle Smart City e disegnare insieme alle amministrazioni locali la trasformazione urbana e sostenibile delle città italiane per migliorare l’ambiente, la salute e la qualità della vita delle persone. L’azienda si propone di raggiungere, entro il 2030, ambiziosi risultati nell’ambito delle tre dimensioni ESG (Environmental, Social and Governance) e promuove da anni soluzioni e progetti mirati ad accompagnare il Paese verso un futuro più sostenibile ed inclusivo con un approccio quantitativo e risultati tangibili e continuativi nel tempo.

L’Amministrazione comunale condivide questo obiettivo e crede fortemente nella possibilità che questo percorso di trasformazione urbana e sostenibile della città, grazie al digitale, possa contribuire all’attuazione delle linee programmatiche di intervento individuate a inizio mandato e su cui vuole operare: sicurezza, sviluppo, vivibilità, benessere, e socialità.