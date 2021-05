Operai scaricano il materiale per fare la nuova piazza senza permesso: Rho bloccata nel traffico

Gli operai hanno iniziato a scaricare il materiale per fare la nuova piazza senza però avere il permesso e questo ha bloccato nel traffico la città.

Cittadini in coda un’ora per percorrere il tratto tra via Dante e via Castelli Fiorenza a Rho alle 17.30 di oggi, venerdì 21 maggio.

Il problema? I lavori per creare la nuova piazza del teatro.

Gli operai infatti questo pomeriggio hanno iniziato a scaricare il materiale per fare la nuova piazza senza però avere il permesso e questo ha bloccato nel traffico la città.

Gli agenti della Polizia locale sono quindi intervenuti sul posto per verificare la situazione.

Se un semplice cittadino dovesse fare una cosa del genere la sanzione sarebbe assicurata… cosa accadrà al cantiere? Multa in arrivo?