Covid-19

Open day vaccinali: ingresso senza prenotazione per i bambini dai 5 agli 11 anni.

Questo fine settimana (sabato 19 e domenica 20 febbraio) i bambini dai 5 agli 11 anni potranno accedere anche senza prenotazione in alcuni centri vaccinali per la somministrazione del vaccino anti Covid-19.

Oltre alle linee già attivate per i cittadini prenotati, saranno allestiti percorsi dedicati per i bambini che si presentano in accesso libero.

I genitori, i tutori e gli accompagnatori con delega dovranno portare con sé un documento di riconoscimento con foto e la tessera sanitaria del bambino.

L’iniziativa rientra nelle giornate Open Day organizzate da Regione Lombardia che coinvolgono numerosi centri vaccinali su tutto il territorio regionale.

SABATO 19 FEBBRAIO

Fieramilanocity (Milano, Viale Scarampo, GATE 6): dalle 8 alle 19.

DOMENICA 20 FEBBRAIO

ASST Rhodense (Garbagnate Milanese, Viale Forlanini 95) dalle 9 alle 20.