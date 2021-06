Open day vaccinale per gli ultra sessantenni di Legnano in ospedale.

Si terrà sabato 26 giugno, dalle 9 alle 16 nell’ospedale nuovo di Legnano, l’open day per i cittadini con età maggiore o uguale a 60 anni residenti a Legnano non ancora vaccinati e che non abbiano una prenotazione in corso per ricevere la vaccinazione anti Covid-19. Ats Milano ha individuato 11 Comuni del territorio per verificare la possibilità di innalzare la percentuale di vaccinati tra gli ultra sessantenni, e fra questi rientra Legnano. In città, a oggi, la percentuale di vaccinati in questa fascia d’età si aggira intorno all’80%. I due vaccini indicati per gli ultrasessantenni sono Johnson & Johnson e Astrazeneca; nella misura

del possibile e delle disponibilità si cercherà di utilizzare il vaccino monodose. La somministrazione sarà effettuata da medici di medicina generale.

Il consiglio è di recarsi in ospedale in base alla lettera del cognome:

A – L 9.00 – 12.30

M – Z 12.30 – 16.00