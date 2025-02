Il 4 marzo si celebra la Giornata Mondiale contro l’HPV (Infezione da Papilloma Virus Umano).

L’HPV è l’infezione sessualmente trasmessa più diffusa in entrambi i sessi ed è la causa principale del cancro della cervice uterina. Può inoltre essere responsabile di altri tumori correlati.

Open day e screening gratuiti per combattere l'HPV

L’infezione non colpisce solo le donne, ma anche gli uomini, e nella maggior parte dei casi non provoca alcun sintomo, ritardandone così la diagnosi.

La maggior parte dei tumori correlati all’HPV è tuttavia prevenibili grazie alla vaccinazione e allo screening.

Per questo motivo, l’ASST Rhodense aderisce alla giornata contro l’HPV promossa da Regione Lombardia, offrendo le seguenti opportunità di prevenzione e di cura:

TIPO DI ATTIVITÀ:

Screening mammografico

Donne tra i 45 e i 49 anni che non abbiano effettuato una mammografia da almeno 12 mesi; donne dai 50 ai 74 anni che non abbiano effettuato una mammografia da almeno 24 mesi

Dove e quando?

Nei presidi ospedalieri di Bollate e Rho il 04.03.2025; tramite appuntamento, prenotabile sul portale regionale PRENOTA SALUTE

Screening HPV

Donne dai 25 ai 29 anni che non hanno eseguito un pap-test negli ultimi 3 anni e che non hanno eseguito doppia vaccinazione HPV entro il 15° anno di età. Donne dai 30 ai 64 anni che non hanno eseguito un HPV Test negli ultimi 5 anni.

Dove e quando?

Nel consultorio familiare di Cesano Boscone in via Vespucci 7, il 07.03.2025; solo su appuntamento inviando una mail, dal 25 febbraio fino alle ore 12:00 del 28 febbraio, all'indirizzo opendayscreening@ats-milano.it

Vaccinazioni HPV

Uomini e donne di età fino ai 26 anni (nati a partire dal 1998) e categorie di rischio previste dal PRPV 2024. Dove e quando?

Nel Distretto Rhodense-Passirana a Passirana in via Settembrini 1, il 04.03.2025; dalle 9 alle 10,30 si accederà con ingresso libero, mentre dalle 10,30 alle 12 solo su appuntamento, chiamando il Call Center al numero 800.671.671, attivo dalle 9:00 alle 15:00, dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi)