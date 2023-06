Open day della Protezione civile dedicato agli studenti

Open day dedicato agli studenti per la Protezione civile di Parabiago che ha illustrato alcuni degli interventi che l'ente effettua sul territorio.

Open day della Protezione civile di Parabiago

Domenica 18 giugno 2023 presso la sede della ODV- Protezione Civile Parabiago in via Dunant 1 ha preso vita il primo Open Day 'NOI... E LA PROTEZIONE CIVILE' dedicato alle classi dell'Istituto Comprensivo IV Novembre di Via Gramsci volto a sensibilizzare sui rischi iniziando ad apprendere le giuste modalità di prevenzione.

Gli alunni, dopo un'introduzione ai comportamenti positivi da tenere sia dentro che fuori casa, hanno attivamente partecipato ad un percorso strutturato per loro.

Partendo dalla simulazione del riempimento dei sacchetti di sabbia per contenere lo straripamento di un fiume, per poi passare alle ricerca e al recupero di persone sotto le macerie, trasportandole verso l'ospedale camminando tra gli edifici crollati.

Le tecniche per proteggersi dal fumo

La parte conclusiva ha visto i bambini impegnati con la tenda del fumo dove hanno potuto apprendere le tecniche di auto- protezione in caso di incendio

A concludere il pomeriggio, un momento di ristoro tramite la merenda per tutti a cui è seguita la premiazione dei piccoli volontari partecipanti. Un sentito ringraziamento ai genitori e alle maestre Chiara Colombo e Isabella Macchi per la partecipazione e il supporto fornitoci.