Onorificenze civiche, apre il bando

Da sabato fino al prossimo 15 aprile sarà possibile segnalare nominativi per l’assegnazione delle onorificenze civiche della città Rho per l’anno 2025.

Ogni cittadino potrà segnalare tutti coloro che abbiano dato lustro alla Città

Ogni cittadino potrà segnalare persone nate a Rho, ivi residenti o non residenti, e a tutti coloro che abbiano dato lustro alla Città e sviluppato attività meritorie come associazioni, enti o aziende. Sono ritenute valide le candidature presentate negli anni precedenti, a cui non è stata riconosciuta l’onorificenza.

Le onorificenze saranno conferite con cerimonia solenne il 2 giugno

Le onorificenze saranno conferite con cerimonia solenne il 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica. Le proposte di candidatura, formulate per iscritto tramite la domanda pubblicata sul sito www.comune.rho.mi.it , devono essere indirizzate al Sindaco, corredate dai necessari elementi informativi (curriculum vitae, relazione, articoli. La Civica Onorificenza è conferita ogni anno di norma a non più di 10 persone.