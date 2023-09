Oltre 800 partecipanti alla prima Camminata Bi-Ma-Va

Un fiume di gente ha unito Bienate, Magnago e Vanzaghello.

Successo per la prima edizione della Camminata Bi-Ma-Va

Oltre 800 persone, soprattutto bambini, hanno partecipato oggi, sabato 30 settembre, alla prima edizione della Camminata Bi-Ma-Va, un'iniziativa promossa dal Progetto Accoglienza dell’istituto comprensivo Ada Negri con la collaborazione del Comitato genitori Geni.U.S., del palazzetto dello sport di Vanzaghello e delle Amministrazioni comunali dei due paesi.

Un serpentone colorato che ha unito Magnago e Vanzaghello

Il primo gruppo è partito alle 10 dalla scuola media di Bienate e ha "raccolto" un secondo gruppo di partecipanti alla primaria di Magnago, per poi proseguire alla volta di Vanzaghello. Nel comune vicino il copione è stato lo stesso: il serpentone festante si è formato alla scuola media, per poi farsi più folto nel passaggio davanti alla primaria. Il ritrovo per tutti è stato alla scuola dell'infanzia di Vanzaghello, vicinissima al palazzetto dello sport, punto finale della camminata, dove si è svolto un grande rinfresco. Non sono mancati i saluti della dirigente scolastica Roberta Ferrante, del Comitato genitori e degli amministratori dei due comuni.