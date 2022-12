Un totale di 620mila euro è questo l’ammontare dei fondi che il Pirellone ha concesso a Corbetta ed in particolare al Distretto Urbano del Commercio locale.

Oltre 600mila euro per il Distretto del Commercio di Corbetta

In totale la somma stanziata da Regione Lombardia è di 47 milioni per tutti i 151 distretti del commercio lombardi che hanno partecipato al bando. La misura è finalizzata a consolidare la ripresa delle economie locali nei Distretti del Commercio lombardi, sostenendo sia gli interventi di riqualificazione del contesto urbano e del territorio realizzati dagli enti locali, sia gli investimenti diretti delle imprese del territorio, premiando in modo particolare le eccellenze progettuali e i distretti più innovativi con una strategia di sviluppo di lungo periodo. Il bando ha visto una dotazione finanziaria più che raddoppiata rispetto all'ultima edizione a dimostrazione della forte volontà della Regione di sostenere il settore del commercio e gli enti locali.

Il commento del sindaco Ballarini

Una notizia dunque che è stata salutata con grande soddisfazione dal sindaco Marco Ballarini: «A meno di un anno dalla costituzione del nostro Distretto Urbano del Commercio, è arrivata una grande notizia: Regione Lombardia ha premiato ufficialmente il nostro progetto presentato dal Distretto Urbano del Commercio. Siamo arrivati 13esimi su 151 e abbiamo anche ottenuto il contributo massimo di 620mila euro. E non solo, perché abbiamo ottenuto anche il riconoscimento di Progetto d'Eccellenza».

Il primo cittadino ha inoltre spiegato quelli che saranno i prossimi passi che il Comune seguirà per mettere in campo questi fondi: «Ora collaborando attivamente con Ascom, Imprese, Associazioni, Comitati e Stakeholders locali tramuteremo in realtà i fondi vinti. Andiamo avanti per consolidare e sviluppare sempre più le attività commerciali di Corbetta, con investimenti diretti sullo Sviluppo Locale e con interventi di riqualificazione del tessuto urbano».

In ultimo Ballarini è entrato un po’ più nel dettaglio del finanziamento spiegando come verranno impiegati i soldi arrivati dalla Regione: «Ci tengo veramente tanto a fare i miei ringraziamenti all’assessore Giuliano Gubert che ha seguito in prima persona il progetto del Distretto del Commercio che dopo soli pochi mesi sta già portando questi frutti. La metà dei fondi arrivati dal Pirellone verranno impiegati per la realizzazione della pista ciclopedonale lungo la Pobbia per il collegamento da un lato verso Vittuone e dall’altro verso Magenta».