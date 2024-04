Oltre 600 persone in preghiera per celebrare la fine del Ramadan

Oltre seicento persone in preghiera a Villa Cortese per celebrare la fine del Ramadan, il mese di digiuno rituale che tutti i musulmani adulti sono tenuti a osservare.

Al PalaVilla di Villa Cortese la mattinata di preghiera di fine Ramadan

Nella mattinata di oggi, mercoledì 10 aprile, l’appuntamento per i fedeli di Allah era alle 9 al PalaVilla. Singoli, gruppi di amici, intere famiglie sono accorsi da tutto l’Altomilanese e il Varesotto per partecipare alla preghiera dell'Eid al-Fitr promossa dall’Associazione culturale italo-araba di Legnano, presieduta da El Aroussi Essaidi. Inizialmente la cerimonia, che segna anche la fine del digiuno, era prevista come da tradizione al Campo dell'Amicizia di Legnano, dove si svolge da 15 anni, ma le previsioni di pioggia hanno obbligato l'associazione a cercare un luogo al coperto.

Tutto si è svolto in maniera composta anche grazie al lavoro della Locale

Grazie alla disponibilità del Comune e della Pro Loco di Villa Cortese, guidata dal presidente Edmiro Toniolo, è stato possibile tenere la preghiera al palazzetto di via Kolbe a Villa Cortese. Poiché lo spazio a disposizione non era sufficiente per accogliere tutti gli intervenuti, sono stati organizzati diversi turni di preghiera. Tutto, nonostante la massiccia affluenza, si è svolto in maniera composta e ordinata, grazie alla perfetta organizzazione dell'Associazione culturale italo-araba e al lavoro degli agenti della Polizia Locale che hanno gestito la viabilità.

Bergamaschi e Berna Nasca presenti in rappresentanza dei due Comuni

L'Amministrazione comunale di Villa Cortese è stata rappresentata dal consigliere ed ex assessore ai Servizi sociali Giambattista Bergamaschi, mentre in rappresentanza del Comune di Legnano era presente l'assessore alla Quotidianità di Legnano Monica Berna Nasca.