Oltre 500 partecipanti alla tavolata interculturale dell'Iftar

La quarta edizione dell’Iftar a Legnano, nella serata di sabato 15 marzo, ha accolto tantissimi partecipanti, nonostante la pioggia e lo spostamento da piazza Morelli a via Tasso.

Successo per la quarta edizione dell'Iftar comunitario di Legnano

Al centro culturale arabo, oltre 500 persone, distribuite nei due capannoni, si sono ritrovate per il pasto serale che interrompe il digiuno nel mese di Ramadan. L’evento è stato organizzato dall’Associazione Jasmine, con la collaborazione dell’Associazione culturale italo-araba, il patrocinio del Comune di Legnano e il supporto del ristorante Ummy Bistro e dell’azienda Al Mouhajir. Tra i presenti per l’Amministrazione comunale c'erano l’assessore Luca Benetti, l’assessora Ilaria Maffei e la consigliera comunale Valeria Sambati. Tra gli ospiti della Chiesa locale anche il prevosto della città, monsignor Angelo Cairati.

"Un’opportunità per rafforzare i legami nella nostra comunità"

Sana El Gosairi, presidente dell’Associazione Jasmine, ha commentato soddisfatta:

"Sono molto contenta di questa collaborazione con l’Associazione culturale italo-araba. Questo Iftar ha rappresentato non solo un momento di condivisione, ma anche un’occasione per rafforzare i legami tra le nostre associazioni. È la prima volta che il centro culturale apre le sue porte anche alla comunità legnanese per accogliere un evento così significativo, e questo è stato possibile grazie all’impegno della nostra associazione. Sono soddisfatta del risultato e dell’atmosfera che si è creata. La partecipazione è stata significativa e ha dimostrato quanto sia importante creare spazi di incontro aperti a tutti, indipendentemente dalla cultura o dalla fede. È stato bello vedere persone di diverse origini riunirsi per un pasto che rappresenta non solo un momento spirituale, ma anche un’opportunità per rafforzare i legami nella nostra comunità. Siamo molto soddisfatti di questa edizione e speriamo di continuare su questa strada, coinvolgendo sempre più persone nei prossimi anni. Sarebbe stato ancora più bello poterlo organizzare all’aperto, magari chiudendo la strada come fanno le contrade, ma purtroppo il meteo non è stato dalla nostra parte. Chissà, magari l’anno prossimo riusciremo a realizzare questa idea".

"Gli unici antidoti alla paura sono la condivisione e l'incontro"

L'assessore Benetti ha dichiarato:

"In un periodo in cui la società è sempre più divisa e polarizzata, momenti come questi ci fanno capire, per l'ennesima volta, che gli unici antidoti alla paura e all'incomprensione sono la condivisione e l'incontro. Perciò non posso che ringraziare tutte le realtà presenti stasera che ogni giorno lavorano per tessere legami e costruire occasioni di incontro, e che anche quest'anno hanno dato vita a un evento così prezioso e partecipato".