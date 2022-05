Oltre 2600 ore di volontariato in un anno per la Protezione Civile

Il grande aiuto

Ben 2635,5 ore di impegno gratuito a favore dei cittadini. Questo il bilancio del gruppo della Protezione Civile di Bareggio relativo al 2021.

Tutte le ore di volontariato

Tra le cifre in dettaglio spiccano in particolare 1514.5 ore di attività legate all’emergenza Covid, 454.5 ore di presidi a eventi, 203.5 ore di esercitazioni e 117 ore di lavoro per emergenze idrogeologiche.