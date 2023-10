Oltre 12mila euro per gli alluvionati di Modigliana

Più di 12mila euro per Modigliana.

La generosità di Villa Cortese per gli alluvionati

"Tutti insieme per l'Emilia", la serata nata su spunto della Elettromeccanica 3C e organizzata da diverse associazioni locali con la collaborazione dell'Amministrazione comunale, ha sottolineato una volta di più il grande cuore di Villa Cortese. In tantissimi hanno risposto presente e presenziato alla manifestazione che si è svolta al PalaVilla e che ha permesso di raccogliere un consistente gruzzolo da donare al piccolo paese emiliano in provincia di Forlì segnato dall'alluvione dello scorso maggio.

Circa 600 persone erano presenti a cena, suddivise su due turni per permettere a tutti di mangiare (e di conseguenza di donare), ma tante hanno animato il concerto-show della cover band Oxxxa che è arrivato a seguire.

Serviranno per ricostruire lo "stradello" dei bimbi

"Una serata molto bella, anche a detta di chi si è dato da fare in prima persona per organizzarla e renderla possibile" ha commentato positivamente il sindaco Alessandro Barlocco, sottolineando l'importante lavoro dei circa ottanta volontari che si sono dati da fare tra cucina, servizio e altre mansioni.

Nel corso della serata, tra l'altro, è stato proiettato un videomessaggio di ringraziamento del sindaco di Modigliana, che ha anche mostrato il progetto che beneficerà della solidarietà giunta da Villa Cortese:

"I soldi raccolti serviranno per contribuire alla ricostruzione dello 'stradello del Casone', un percorso pedonale e ciclabile completamente distrutto dall'alluvione che consente ai ragazzi e ai bambini del paese di raggiungere a piedi o in bici la scuola e il campo sportivo del paese".