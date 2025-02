Olimpiadi Robotiche, il Bernocchi sul secondo gradino del podio

La squadra dell’Isis Bernocchi di Legnano ha conquistato il secondo gradino del podio alle Olimpiadi Robotiche, disputate sabato 8 e domenica 9 febbraio allo spazio Malpensa Fiere di Busto Arsizio nell'ambito di Expo Elettronica.

L'Isis Bernocchi secondo alle Olimpiadi Robotiche

Gli studenti dell’istituto, 15 ragazzi delle classi terze e quarte dell’indirizzo Informatica, hanno gareggiato con i team di altre sette scuole di ambito tecnico del territorio dell’Altomilanese e della Bergamasca. La competizione - articolata in tornei tra tutti gli istituti nelle varie discipline, LineFollower, Robo-Sumo, Robo-Labirinto, Robo-Calcio - è consistita nella programmazione di un robot car a due ruote, dotato sensori di riga e sensori a ultrasuoni. Portata a termine questa fase, gli studenti sono stati ingaggiati in un’ulteriore challenge, a sorpresa, che li ha visti impegnati nella programmazione di un braccio robotico a cinque assi.

"Un'esperienza molto interessante e formativa"

A conclusione di un testa a testa avvincente, la classifica finale ha visto il Bernocchi piazzarsi al secondo posto, distanziato di pochissimo dalla prima squadra. Il docente responsabile del progetto, il professor Stefano Galasso, e i suoi collaboratori, i professori Emanuele Vecchi e Ruben Scopacasa, che si sono alternati nelle sessioni pomeridiane di allenamento della squadra, commentano:

"L’attività è estremamente interessante e complessa perché coniuga altissime competenze tecniche di programmazione, strategie di gioco, competizione, aleatorietà e tanto divertimento per l’imprevedibilità dei risultati. È stata un’esperienza molto interessante e formativa, fatta di sana competizione, molte relazioni umane, tanta programmazione e impegno intellettuale e tecnico, gestita in completa autonomia dai ragazzi, che sono stati in grado di raggiungere tutti gli obiettivi fissati".