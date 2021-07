Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha incontrato parte degli atleti milanesi che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo. Presenti anche il cassinettese Simone Barlaam e l'abbiatense Alberto Amodeo

Olimpiadi, gli auguri di Sala a Barlaam e Amodeo

Il cassinettese Simone Barlaam e l'abbiatense Alberto Amodeo hanno incontrato oggi a Palazzo Marino il sindaco di Milano Beppe Sala che ha voluto fare i propri auguri agli atleti di Milano e provincia che saranno a breve impegnati alle Olimpiadi di Tokyo. Barlaam è una stella di primo piano del movimento paralimpico di nuoto, con Amodeo, ex studente del Bachelet, che si è invece messo in luce nei recenti Europei di maggio in Portogallo.

Sala agli atleti: "Siamo con voi!"

"Dopo la straordinaria vittoria della nostra nazionale agli Europei di calcio, è tempo di guardare alle Olimpiadi Tokyo con lo stesso spirito di unità": così Sala. Oltre ad Amodeo e Barlaam, anche Marco Fichera, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli, Valentina Trapletti e Arjola Trimi. Sala ha commentato su facebook: "Un grandissimo in bocca al lupo a loro e a tutti gli azzurri da parte della città di Milano. Grazie per rappresentare il nostro Paese in una competizione così importante, siamo con voi!"