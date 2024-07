Olimpiadi non solo a Parigi, ma anche a San Vittore Olona. Presso la Casa Famiglia di Fondazione Mantovani si è da poco conclusa la 3° edizione delle Olimpiadi 2024, con la cerimonia di premiazione svoltasi all’interno dell’ormai immancabile “Festa del Gelato”.

Olimpiadi di scena anche alla Casa famiglia San Vittore

“I nostri residenti –spiegano Elena Zanzottera e Valentina Busalacchi dell’equipe animativa- si sono sfidati con grinta, tenacia, entusiasmo e grande spirito di competizione. Nelle diverse specialità le squadre hanno mostrato impegno e tanta voglia di vincere”. Una settimana dunque impegnativa e ricca di competizione, confronto e tanto divertimento.

Giochi d’acqua, pallacanestro, staffetta, musichiere e tiro a segno: queste infatti le speciali discipline che hanno visto sfidarsi gli utenti dei vari Nuclei, con il supporto anche dei familiari. “E’ un momento di vita atteso e coinvolgente che dimostra la voglia di partecipazione di tutti con la Casa Famiglia che si conferma luogo centrale per la comunità e le loro famiglie”, sottolinea Giuliana Soldadino, coordinatrice.

Consegnate le coppe ai vincitori

Infine durante la “Festa del Gelato” si sono consegnate le coppe ai vincitori di questa edizione 2024, un momento atteso e occasione per stare ancora insieme in questa calda estate, in compagnia della musica e dei canti. “Durante la premiazione abbiamo vissuto momenti di vera emozione e anche di soddisfazione per il lavoro di equipe che si dimostra sempre efficace”.