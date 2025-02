Olimpiadi della cultura: "Attiva-mente" si aggiudica 100mila euro

Anche a Legnano si respirerà lo spirito dei cinque cerchi olimpici: quello presentato dalla città del Carroccio è infatti uno dei 16 progetti ammessi al finanziamento relativo alle Olimpiadi della cultura, l’iniziativa di Regione Lombardia che punta a valorizzare eventi culturali di qualità sia nel periodo di avvicinamento ai Giochi invernali del 2026 sia durante il loro svolgimento.

Legnano si aggiudica 100mila euro per le Olimpiadi della cultura

Legnano ha ottenuto il massimo contributo finanziabile, pari a 100mila euro, con "Attiva-mente", un progetto che, ispirandosi alla celeberrima locuzione "Mens sana in corpore sano", vuole trattare della pratica sportiva unitamente alla teoria filosofica e alla storia locale. Attraverso le quattro azioni in cui si articola il progetto l’obiettivo è diffondere la conoscenza della tradizione sportiva legnanese, in particolare quella ciclistica, e dei Giochi Olimpici come massima espressione di competizione sportiva. Se infatti la storia e il nome di Legnano sono indissolubilmente legati alla bicicletta grazie all’azienda omonima e a una squadra tra le più vincenti della storia del ciclismo, non vanno dimenticati gli 11 atleti legnanesi che, da Londra 1948 a Parigi 2024, hanno partecipato ai Giochi olimpici.

"Coniughiamo cultura e sport, che talvolta sono ritenuti distanti"

L’assessore alla Cultura e allo Sport Guido Bragato (nella foto di copertina) commenta:

"Lo sport è un fenomeno ormai indissolubilmente parte della vita collettiva e delle abitudini di molti di noi e le Olimpiadi, che ne rappresentano il momento più alto, sono una manifestazione che, per la loro rilevanza, vanno oltre il dato sportivo investendo un indubbio valore politico e culturale. Queste Olimpiadi della cultura hanno il pregio di coniugare due aspetti, cultura e sport, appunto, che talvolta, superficialmente, sono ritenute distanti. Per Legnano sarà un’importante occasione per coinvolgere i giovani valorizzando quello che la nostra città ha significato per lo sport a livello nazionale e internazionale e per vivere iniziative che vedranno in città nomi di primo piano della filosofia ed esposizioni di una realtà prestigiosa come il Festival della fotografia etica di Lodi. Colgo l’occasione per ringraziare gli uffici del lavoro svolto: il Comune di Legnano, vincendo questo bando, dimostra una volta di più la sua capacità di fare progetti, in ambiti diversi, che, per la loro validità, incontrano l’apprezzamento delle istituzioni".

A settembre rassegna di filosofia, film, mostre fotografiche e ciclismo

Il progetto "Attiva-mente" contempla quattro azioni.

Il coinvolgimento delle scuole secondarie di primo e secondo grado per sensibilizzare i giovani sull’importanza dello sport, partendo dalla tradizione locale, e dei Giochi Olimpici in particolare: tra le attività svolte dalle classi gli incontri con gli atleti legnanesi che hanno partecipato ai Giochi olimpici, la collaborazione nell’organizzazione della rassegna di filosofia, la realizzazione di murales sul tema dei Giochi Olimpici e dell’importanza dello sport.

La rassegna di filosofia (al Castello) che vedrà la partecipazione di grandi nomi della cultura (tra gli altri Umberto Galimberti, Peppino Ortoleva e Salvatore Natoli) sui temi del corpo, dell’attività fisica e del pensiero, e una rassegna di film (in Sala Ratti) che svilupperà, fra gli altri, i temi dello sport in ambito locale (Coppa Bernocchi), la tradizione sportiva legnanese e la partecipazione ai Giochi, la comunicazione degli aspetti mitici dello sport, sport e diritti, sport e disabilità, salute benessere e sport, etica dello sport.

Mostre fotografiche (al Castello e in altri luoghi) di livello internazionale in collaborazione con il Festival di fotografia etica di Lodi. Le mostre evidenzieranno l'importanza dello sport non solo come valore sociale, ma anche come potente mezzo di riscatto, promuovendo la lotta contro l’emarginazione e le disuguaglianze economiche. Una delle mostre, specificamente preparata per Legnano, riguarderà il tema dell’inclusione attraverso la pratica sportiva

Una biciclettata storica con modelli di biciclette Legnano con partenza e arrivo al Castello che toccherà i luoghi significativi della produzione delle biciclette Legnano in città.

L’Amministrazione comunale ha partecipato al bando di Regione Lombardia in partnership con gli istituti superiori cittadini e il Panathlon la Malpensa e con il sostegno di diverse realtà locali: l’associazione Testimonianze tecnico storiche del lavoro legnanese (Ttsl), l’Unione sportiva Legnanese 1913, l’Associazione Società sportive legnanesi (Assl), gli istituti comprensivi legnanesi e Amnesty international.