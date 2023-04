Si terranno nella mattinata di oggi, giovedì 27 aprile, alle ore 11 i funerali di Mario Morani, storico titolare della libreria "Il Segnalibro" e personalità di spicco del mondo della cultura di Magenta.

Oggi Magenta porta l'ultimo saluto a Mario Morani

Le esequie dell83enne si celebreranno nella Basilica di San Martino, con la Città della Battaglia che si sta preparando per portare così l'ultimo saluto ad una personalità molto conosciuta ed apprezzata.

Morani si è spento nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 aprile dopo una brutta malattia. Nato nel '40 e cresciuto in città l'uomo fece 2 anni di chimica in un istituto di Vittuone e poi, già sposato con la moglie Anna, decise di prendere il diploma di ragioniere, frequentando le scuole serali dell’Istituto Alfieri di Magenta.

Una vita dedicata per il bene comune e la cultura

L'83enne era però molto conosciuto anche per via del suo impegno nell'ambito dell'associazionismo. Tra i fondatori della Pro Loco e dell'associazione Urbanamente, era molto attivo anche nell'ambito dell'oratorio. Nel corso degli anni della Giunta dell'ex sindaco Giuliana Labria fu inoltre nominato presidente di Asm.

Insomma una grande personalità, sempre pronto per l'aiuto verso il prossimo e per dedicarsi anima e corpo al bene della sua città. Nel 1977 poi il grande passo con la decisione di aprire la libreria "Il sussidiario", dal momento che all'epoca non erano presenti librerie in città. Una scelta rivelatasi azzeccata perchè dopo 46 anni l'attività è diventata un vero e proprio punto di riferimento per tutta la città.